Descendiendo del techo de la arena, como en su momento de mayor popularidad hace ya más de un cuarto de siglo, Sting hizo finalmente acto de presencia en AEW Dynamite este pasado miércoles. Su última aparición como competidor en activo para vender el que será su último combate, en Revolution 2024.

Resulta imposible que Sting luzca ya igual que antaño, pero nadie puede negar el sacrificio físico hecho por el veterano de 64 años dentro de AEW, con «spots» impropios de su edad. Y según vende Darby Allin, esperen una dosis final de este «Hardcore Icon» el domingo.

«Me asusta. Es su último combate, no hay nada que perder. Creo que alguien podría acabar en el hospital. Será una pelea salvaje. Sé que nada me detendrá a la hora de asegurarme de que sea uno de los combates más memorables que ha tenido. La gente siempre lo va a recordar. Mi objetivo es asegurarme de que la carrera de este hombre termina con el respeto que merece. Si tengo que sacrificarme, se hará un sacrificio».