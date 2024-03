En mi artículo más reciente para SUPERLUCHAS, con Sting como protagonista, quise recuperar unas declaraciones del veterano a su llegada a AEW, recordando los últimos meses de vida de WCW y el impacto que le supuso conocer la compra de la extinta empresa por parte de WWE.

«A ver, recuerdo a Ted Turner reuniéndose con nosotros al comienzo, y decirnos, ‘Tengo a todos estos tipos en traje y corbata a los que no le gustáis, porque dicen que siempre estamos en números rojos. Pero, ¿sabéis qué les digo? Les digo que a mí me gusta la lucha libre y tengo unos buenos bolsillos . Así que, chicos, seguid haciendo lo que hacéis, ¿vale?’

Nadie sabe qué habría pasado si Sting, en vez de decantarse por TNA, hubiera decidido aceptar una oferta de WWE a comienzos de los 2000. Pero sí sabemos ya que gracias a AEW, Sting ha podido tener una etapa competitiva brillante, digna de su categoría y relevancia para la industria estadounidense de los últimos 40 años.

Y sobre todo, la potestad de cerrar esta etapa final a su manera, sin presiones y gozando de la exposición de un estelar de un gran PPV, cuando defienda en Revolution 2024, acompañado de Darby Allin, el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante The Young Bucks.

Bajo entrevista concedida a ESPN, Sting resalta la suerte que tuvo de cruzarse con AEW y Tony Khan, dejando unas palabras que recuerdan a las de aquellas de 2020.

«He tenido mi carrera, he tenido mi momento y es hora de retirarme. Ya es hora. Tiene todo el sentido del mundo. Y dios, Tony Khan me dio la oportunidad de no irme ni desaparecer como otras veces en el pasado, donde desaparecías con el rabo entre las piernas, por decirlo así. Esta vez, me han dado una oportunidad y Tony ha estado dispuesto a dejar que me fuera en mis propios términos».