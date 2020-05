¿Quién será el siguiente retador de Drew McIntyre?

Los fans de Drew McIntyre esperan que su impulso a la cima camino de WrestleMania 36 signifique una permanencia de este allí, y de nuevo no tengan que referenciar aquel tema de entrada titulado "Broken Dreams" que supuso una metáfora de su anterior etapa en WWE.

De momento, la importante prueba de fuego de una primera defensa fue saldada con éxito, y el escocés batió a Seth Rollins en Money in the Bank 2020. Y por su conclusión, parece que la rivalidad entre estos gladiadores llegó a su fin, por lo que el Campeón WWE tendrá en teoría un nuevo retador en Backlash 2020, siguiente PPV del calendario del Imperio McMahon, programado para el 14 de junio.

Al respecto del cartel de Backlash 2020, Dave Meltzer escribe esto bajo el más reciente boletín del Wrestling Observer.

«Ningún combate fue anunciado, pero en Raw lo que principalmente se insinuó fue un Edge vs. Randy Orton sin estipulación especial, por lo que seguramente estará en el show. Otras cosas que se sugirieron fueron un Drew McIntyre vs. Bobby Lashley por el título WWE, Asuka vs. Shayna Baszler por el título femenil y The Street Profits vs. Viking Raiders por el título de duplas. No hemos confirmado ninguno de estos tres combates, sólo que esa es la dirección de las historias en televisión. En el PPV [Money in the Bank 2020], parecieron sugerir un Braun Strowman vs. The Fiend».