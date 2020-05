La última vez que vimos a Brock Lesnar en acción fue en WrestleMania 36, que tuvo lugar en el WWE Performance Center, donde se enfrentó a Drew McIntyre, siendo derrotado en menos de 5 minutos, en una lucha muy típica de "La Bestia". Desde aquel encuentro, no lo hemos vuelto a ver en televisión.

► Motivo por el cual Brock Lesnar pudo estar en WrestleMania 36

A pesar de tener un contrato a tiempo parcial, Brock Lesnar es un hombre muy importante en la WWE, aunque se pensaba que el hecho de que vivie en Canadá pueda ser un problema, ya que existe una prohibición de viajar entre Canadá y Estados Unidos por estar cerradas las fronteras; sin embargo, lograron obtener una excepción para "La Bestia".

Previamente se conocía de que Robert Roode y los Singh Brothers no podrían hacer el viaje a Orlando, ya que viven en Canadá y no se les permitió viajar. El reciente Boletín de Wrestling Observer señaló que Brock Lesnar fue capaz de "mover los hilos" para poder llegar al WWE Performance Center y ser parte de las grabaciones de WrestleMania 36.

"Lesnar también vive en Canadá, pero con él pudieron tirar de los hilos y hacer que viaje. La mayoría del talento canadiense se mudó a Florida, por lo que no es un problema para ellos."

Muchas superestrellas canadienses se mudaron a Florida, por lo que definitivamente es más fácil hacer grabaciones en el WWE Performance Center si todas las Superestrellas están en el área de Florida, ya que los desplazamientos son significativamente menores.

No se sabe a ciencia cierta cuándo se levantará las restricciones de viajes; sin embargo, en el caso de Brock Lesnar no parece haber mucho apuro, ya que "La Bestia" no tiene una fecha programada para volver a los programas televisivos de WWE.