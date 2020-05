Edge vs. Randy Orton, primer combate para Backlash 2020

Con el dramatismo plasmado en el final del combate que mantuvieron durante la segunda noche de WrestleMania 36, muchos entendimos que la rivalidad entre Randy Orton y Edge había llegado a su último capítulo. O al menos, así se reflejó por la manera en que Edge salió victorioso, contrariado por tener que defenestrar a su antiguo amigo tras un extenuante "Last Man Standing", rematado con un Con-Chair-To.

Pero un anuncio de WWE acerca del regreso de Edge y Orton de cara al episodio de Raw de la pasada noche hizo que se rumorara con una continuidad de las hostilidades: "Ambas Superestrellas estarán en Raw este lunes, y "The Rated-R Superstar irá en busca de "The Viper'".

Y efectivamente, ayer estos dos veteranos no aparecieron en el show rojo para traer de vuelta a Rated-RKO. Un segmento que lució como improvisación creativa, pues Edge se mostró sorprendido por dicho anuncio de WWE, ya que tras WrestleMania 36, buscaba pasar página respecto a Orton.

Los papeles, entonces, quedaron intercambiados, porque Orton fue quien retó a "The Ultimate Opportunist" a un combate "puro" de lucha libre en Backlash 2020, alegando que ni el Royal Rumble, ni ese choque en WM 36, fueron un verdadero test que midiera quién de los dos es el mejor luchador.

#WWEBacklash could just be the site of the greatest wrestling match EVER.#WWERaw @EdgeRatedR @RandyOrton pic.twitter.com/XvP1iKKnOU