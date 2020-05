Últimas noticias sobre el futuro de Rey Mysterio en WWE

No era uno de los favoritos para hacerse con el maletín varonil en Money in the Bank 2020, y confirmando esos augurios, Rey Mysterio se quedó sin ser una vez más "Mr. Money in the Bank". Aunque muchos se preguntaron tras el PPV si realmente fue la última oportunidad del enmascarado, debido a que su contrato contiene una cláusula de potencial rescisión a los 18 meses de la firma. Plazo que en teoría se cumplió ya.

Y Ryan Satin, quien pese a su ocasional condición de confidente desde que trabaja en el programa WWE Backstage, debemos seguir tomando como fuente de dudosa credibilidad, dijo que el destino de Mysterio estaría fuera de McMahonlandia. Quizás en base a que King Corbin arrojó al enmascarado aparentemente fuera de la azotea, a modo de borrado de su personaje de las historias.

► Rey Mysterio sigue vivo y en WWE

Pero ahora, dos voces desmienten lo reportado por Satin. Primeramente, Jim Ross, desvelando en la última edición de su podcast que ha escuchado que Rey Mysterio firmó recientemente un nuevo contrato con WWE. Y a continuación, Dave Meltzer, quien confirma que "The Master of 619" no cambiará de aires.

Not sure if this is an issue, but Mysterio isn't going anywhere. — Dave Meltzer (@davemeltzerWON) May 11, 2020

Mysterio continúa con vida, debido a que, según WWE, cayó sobre una terraza secundaria de la azotea. Y de hecho, la pasada noche durante WWE Raw se detonó en apariencia una rivalidad entre este y Seth Rollins. El "mesías" de la marca roja negó un saludo a Mysterio, y a posteriori, atacó un ojo dañado del veterano hasta hacerlo sangrar. Ángulo que quizás conduzca a un duelo de cara a Backlash 2020, cuando parecía que Rollins ya figuraba de nuevo bajo el bando técnico, teniendo en cuenta el desenlace de su combate contra Drew McIntyre en Money in the Bank 2020.