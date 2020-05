La del Raw de esta semana pudo ser la última aparición de Rey Mysterio en WWE

No tuvo Rey Mysterio un buen final e inicio de semana con Money in the Bank 2020 y el último episodio de Raw (pese a que el PPV se grabara a mediados del pasado mes). Primeramente, al intentar hacerse con el maletín masculino, recibió un mataleón de parte de Shayna Baszler, para después ser arrojado por King Corbin desde la azotea de las Titan Towers a una terraza inferior, sacándolo del encuentro. Y el lunes, como guinda, Seth Rollins intentó dejarlo tuerto, con parte médico un tanto preocupante.

Ryan Satin ya informó de que el futuro de Mysterio podía estar fuera de WWE, y ahora Dave Meltzer reporta en el más reciente boletín del Wrestling Observer que dicho ataque de Rollins fue una manera preventiva de sacarlo de las historias.

«Hicieron un ángulo en Raw esta semana donde Rollins destrozaba su ojo. El contrato de Mysterio ha vencido y en lo que respecta a hace una semana, no ha firmado un nuevo contrato. No preveo que se vaya, pero no es seguro que no lo haga. Una de las claves es el futuro de su hijo. Está la idea de no hacer nada que disguste a WWE porque podría afectar negativamente a la carrera de su hijo.

«También tiene un contrato muy importante con WWE porque no quieren por nada del mundo que se vaya a New Japan, en donde ya dio sus primeros pasos. Firmó antes de que se creara AEW, pero después de los acuerdos televisivos, por lo que sabían que contaban con todo el dinero para firmar a quienes quisieran y Mysterio obtuvo un gran acuerdo, y pudo negociar una cláusula de 18 meses, que luciría como un plazo perfecto para ser agente libre. Pero no es el momento ideal ahora mismo [...]

«Uno diría que Mysterio está interesado en AEW, especialmente desde que lo programaron para el estelar de All In (cuando WWE quiso por todos los medios que no participara, pero él se negó). Pero la situación económica es distinta también para AEW. No digo que no le ofrecerían mucho dinero, pero con la situación actual, es más complicado [...]

«Lo de Rollins, cuando destrozó su ojo, hace que pueda tener una rivalidad con Rollins si se queda, o seguir el libro de estilo del caso Matt Hardy si se marcha».