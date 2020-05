Anoche se llevó a cabo un nuevo PPV de WWE, Money in the Bank 2020, donde tuvimos a los nuevos portadores del maletín: Asuka y Otis, siendo este último el más sorpresivo. Pero es un justo premio para ambas Superestrellas.

En las postrimerías de la lucha de escaleras, Aleister Black y Rey Mysterio fueron arrojados desde el techo del edificio Corporativo de la WWE por King Corbin, quedando ambos fuera de combate; no obstante, no fue suficiente para que Corbin se vuelva a llevar el maletín, ya que gracias a la intervención de Elias, tuvo que soltar el mismo. Mientras tanto, los fanáticos se preguntan qué sucederá con Black y Mysterio luego del referido suceso.

En el caso de Aleister Black, este recurrió a su cuenta de Twitter justo después del encuentro para publicar una foto de un fantasma sin leyenda alguna, pero que uno podría inferir que podría suponer un cambio en su personaje:

En cuanto a Rey Mysterio, la situación sería un poco más compleja, teniendo en cuenta la naturaleza de su contrato con WWE, el cual tiene una cláusula de exclusión que podría ejecutarse en este mes de abril, aunque oficialmente ninguna de las partes ha indicado algo al respecto.

Ryan Satin publicó un tuit después del PPV, indicando que ha habido rumores de que el futuro de Rey Mysterio posiblemente sería fuera de WWE. Si los informes son realmente ciertos, entonces lo ocurrido anoche en Money in the Bank podría haber sido la forma en que WWE sacó del aire al personaje de Mysterio.

Satin también agregó que le encantaría ver a Black regresar como una entidad oscura para vengarse de lo que le hicieron en Money in the Bank. Eso podría explicar la imagen del fantasma que el luchador publicó.

