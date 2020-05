AJ Styes, Aleister Black, Rey Mysterio, Otis, Daniel Bryan y King Corbin participarán esta noche en la lucha varonil de escaleras en Money in the Bank 2020 el día de mañana domingo, desde la torre Corporativa de WWE. Por ello, también les compartimos un análisis previo de lo que será este encuentro y las posibilidades de cada participante para llevarse el codiciado maletín.

► El desarrollo del personaje de Aleister Black

Respecto a este encuentro, Aleister Black es uno de los favoritos, ya que desde su ascenso a Raw se ha mostrado dominante, a tal punto que solo ha perdido un encuentro en un mano a mano contra AJ Styles, quien también es otro de los favoritos para llevarse el maletín esta noche. En favor del holandés, Styles lo venció con ayuda de sus ex compañeros Luke Gallows y Karl Anderson en aquella noche.

Si bien Aleister Black no ha conseguido nada importante hasta el momento en el elenco principal -ya fue Campeón NXT- no se lo debe desmerecer, ya que ha tenido una construcción lenta y metódica. Durante semanas se quedó sentado en una habitación trasera esperando que alguien "tocara su puerta". Ahora, ya va en busca de sus propias luchas y aparece casi semanalmente en televisión, y en Money In The Bank 2020 buscará probarse a sí mismo.

En una entrevista con el New York Post, Aleister Black admitió que su empuje en la WWE ha estado acompañado de algunas frustraciones. Podría haber tenido un desarrollo un poco más rápido, pero esto ha hecho que la audiencia esté aún más familiarizada con su personaje, y en general le ha gustado la forma como se han llevado las cosas.

"Sí me ha gustado el desarrollo, pero a veces va de la mano con un poco de frustración porque a veces quieres ir más rápido de lo que te permiten. Pero se ha asegurado de que el público se haya familiarizado realmente con Aleister Black."

¿Ganará Aleister Black esta noche? Estén atentos a nuestra cobertura de Money in the Bank esta noche.