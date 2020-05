El impulso de Otis continúa en aumento, su situación sigue mejorando y él persiste respondiendo bien a las oportunidades. Pero a pesar de lo ocurrido en las últimas semanas, en los últimos meses, nadie esperaba que fuera a ganar Money in the Bank 2020. Seguramente era el menos favorito en las apuestas para el reciente PPV de WWE. No obstante, se deshizo de cada uno de sus oponentes anoche para hacerse con el maletín. Como también hizo Asuka, aunque en su caso a nadie sorprendió su triunfo, pues estaba entre las principales opciones para la victoria.

► Otis gana Money in the Bank 2020

Del mismo modo, quizá ahora nadie se imagina que el miembro de Heavy Machinery vaya a convertirse en Campeón Universal. Pero al ritmo que va quizá el viernes que viene aparezca para vencer a Braun Strowman. A ver qué hace con el maletín.

Y también a ver qué pasa con Tucker. No olvidemos que el nuevo "Mr. Money in the Bank" tiene un compañero de equipo. Hasta ahora lo único que han hecho ambos ha sido trabajar en la división de duplas y nadie imaginó que pudieran tener éxito más allá. ¿Qué pasará cuando el amigo de Otis vuelva?

En ocasiones, el éxito de uno ha provocado la traición del otro. Aunque parece que ese no será el caso. Al menos por la primera reacción que ha tenido Tucker.

So proud of you my brother. #BlueCollarSolid no matter what.@otiswwe is Mr. Money in the Bank! pic.twitter.com/3wPX15NT7S — TUCKy (@tuckerwwe) May 11, 2020

"Estoy tan orgulloso de mi hermano. Sólido obrero, a mucha honra. ¡Otis es Mr. Money in the Bank!".

Antes de ver lo que ocurre con ellos, lo que ocurre con el dueño del maletín, repasemos lo que pasó la semana pasada en la empresa.