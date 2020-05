El significado connotativo de Money in the Bank 2020

Desde Crown Jewel 2018, WWE no había llevado a cabo un evento tan envuelto en polémica como WrestleMania 36; quien escribe ya lo calificó cual particular "balsa de la Medusa". Pero bajo una coyuntura idéntica de pandemia global, quizás Money in the Bank 2020 lo supere, pues llega apenas cuatro semanas después de una ola de despidos sin procedentes, amparada en un, según Vince McMahon, necesario recorte presupuestario, que ya sabemos supone una completa falacia, echando un vistazo a su reciente reporte trimestral de beneficios.

► Money in the Bank 2020 y sus ambiguos eslóganes

Diríase que buena parte de las Superestrellas de WWE se encuentran en una tesitura complicada. El coronavirus, al igual que respecto a otros ámbitos de la sociedad, como la sanidad pública, ha sacado a la luz ciertas miserias latentes a las que quizás muchos aún no habían prestado atención. Seguirle el juego a un gigante escaso de moral tiene sus riesgos, y aquí no deberíamos culpabilizar sólo a los empleadores, sino igualmente a los empleados.

Porque con un panorama incierto para las promociones independientes, que no pueden permitirse continuar con sus shows, ya que carecen del apoyo de una gran televisora que les inste a ello, nombres que años atrás decidieron venderse por el vil metal, hoy, fuera de WWE, seguramente cruzan los dedos para que estos territorios retomen su actividad lo antes posible, y de nuevo, proclamarán que lo "indie" resulta vital para la salud de toda la industria.

WWE quiso dar ejemplo con los recientes despidos del "miércoles negro", en una suerte de criba: ¿quién quiere quedarse con nosotros y ser un empleado (o más bien contratista independiente) modelo en mitad de una pandemia global? Ahí tienen el ya comentado caso de Lio Rush. "The Man of the Hour" se negó a poner en riesgo su salud y la de su familia, y pagó el precio. Roman Reigns está haciendo lo mismo, aún con mayores motivos, y su decisión parece que tampoco gusta al "Chairman", cuando se supone que es la cara de la empresa y esta debería cuidarlo y apoyar tan lógica postura.

Así, parece que WWE quiere transmitir un mensaje mediante el póster de Money in the Bank 2020, del que conocemos por ahora dos versiones.

«Vale la pena correr el riesgo por la recompensa»

«Trepa por la escalera corporativa»

Eslóganes que en su significado denotativo hacen referencia a los combates de escaleras varonil y femenil, que transcurrirán de manera inédita por el cuartel general de WWE en Stamford (Connecticut), con su desenlace en la azotea de esas Titan Towers, donde estarán situados los maletines.

Pero otra historia es el significado connotativo. Básicamente, Mr. McMahon avisa de que quienes decidan acudir a las grabaciones televisivas tendrán más posibilidades de medrar de aquí en adelante (o trepar la "escalera corporativa", expresión común en la jerga anglosajona de los negocios), obviando el hecho de que 12 optarán a una oportunidad titular. La "Reality Era" en su máxima expresión.

Triple H aseguró que todo el personal de WWE "está en esto de manera voluntaria". Pero la verdadera intrahistoria es muy distinta, como expuso ese empleado anónimo a las autoridades estadounidenses, temeroso de que su puesto de trabajo peligrase si decidía alzar la voz ante unas medidas de distanciamiento social que se violan sistemáticamente cada semana que WWE (y cualquier otra empresa) decide seguir produciendo shows.

Y precisamente este pasado lunes, durante WWE Raw, escuché una promo que supuso el motivante de este artículo, pronunciada por Rey Mysterio.