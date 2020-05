Todos los fans de WWE siempre quieren obtener noticias de AJ Lee y CM Punk, dos de las Superestrellas más favoritas y populares de las últimas décadas en WWE. Por eso, ahora les traemos una divertida historia que estos vivieron en plena cuarentena por este coronavirus mientras ambos están viviendo en su conjunto residencial de apartamentos en Milwaukee, Wisconsin.

I asked my wife to put on boxing gloves and give me a few good shots last night, and that’s where we are. (She refused, by the way, so I’m trying to incognito take her temperature because I assume she is sick.)

