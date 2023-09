Dave Meltzer tiene claro que la lucha libre actual goza de una mediaticidad similar a la que destilaba allá por 2001, en la línea de otros analistas, como Eric Bischoff o Brian Gewirtz. Este último, de hecho, cree que el producto actual de WWE está por encima del de la «Attitude Era». Un juicio, eso sí, proveniente de estadounidenses, quienes, ya se sabe, suelen considerar que su nación es el mundo entero.

Y ya en agosto de 2021, cuando el coronavirus aún hacía de las suyas, Jon Moxley dejó estas palabras como previa de la edición de AEW All Out de aquel año.

«Muchos fans dicen, ‘oh, ¿ves lucha libre?’ Y si no lo entiendes, no lo entiendes. Ahora, más gente lo está entendiendo y está más candente que nunca, y puedes sentir que la cosa se caldea, especialmente recién salimos de este evento de pago por visión, que quizás fue uno de los mejores que se han hecho. Sin duda. de lo mejor de la pasada década».

► AEW All In, ejemplo para Seth Rollins

Y de un ex-Shield pasamos a otro, aunque en el lado opuesto de la trinchera. Porque ahora, Seth Rollins, ante los micrófonos de ‘After The Bell’, formula una consideración similar, con referencia incluida a AEW All In.

«Estamos en un ‘boom’, tío. Tienes que entender que hay otra compañía que ha sentado a 80 mil personas en una estadio para una noche. Una semana antes, nosotros vendimos 90 mil boletos para WrestleMania. Rompimos el récord de taquilla el primer día. «Hay siete u ocho programas de televisión distintos de lucha libre a la semana, sin contar los ‘premium live events’ o los eventos de pago por visión. El talento que hay en todos los ámbitos va más allá del que haya tenido cualquier generación. No quiero quitarle mérito a los tipos que trazaron el camino, yo me apoyo en lo que hicieron esos tipos. «La industria es más grande que nunca, genera más dinero que nunca, es más sana. El futuro de nuestro negocio es muy brillante y me alegra ser parte de él».