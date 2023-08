2023 quedará como el año en que definitivamente, se puso sobre la mesa el debate de si la lucha libre ha revivido viejos laureles, observando los éxitos de las principales grandes empresas y el repunte de la escena independiente.

Un mes atrás, Dave Meltzer hizo este análisis de la coyuntura, tomando como referencia el episodio de SmackDown del pasado 7 de julio.

Un juicio que coincide con el de Eric Bischoff, aunque no tanto con el de Matt Hardy, quien puso particular contrapunto días después.

Y ahora recogemos la exposición formulada por Brian Gewirtz (excreativo de WWE) ante los micrófonos de la más reciente edición del podcast ‘The Masked Man Show’. Gewirtz destaca tres razones que justificarían por qué hoy día, McMahonlandia tiene mayor mediaticidad que un cuarto de siglo atrás.

Put up or shut up time.



Four months of bullshit, hiding behind your muscle and running away any chance you can.



Tomorrow I remind the world and more specifically you, @trishstratuscom, who the real GOAT is.#WWERaw pic.twitter.com/5FBxN0sHcp