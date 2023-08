Real1 (Enzo Amore): «No estoy en TV por envidia»

Real1 (Enzo Amore) acaba de hacer su debut en NJPW durante All Star Junior Festival 2023 USA mientras continúa desarrollando su carrera en la escena independiente, habiendo pasado por compañías reconocidas como MLW. Desde que fuera despedido de WWE en 2018 ha tenido un total de 56 combates. No ha llamado mucho la atención, salvo en momentos eventuales, pero tampoco se ha detenido, en espera de que le surja una nueva gran oportunidad en la lucha libre profesional.

► Los celos hacia Enzo Amore

Si es que sucede, pues muchos luchadores se pasan la vida buscándola sin éxito, aunque dedicarse al negocio de las cuerdas es en sí mismo un triunfo. Y también podríamos decir que lo mejor de Amore se vio durante sus años como Superstar, los cuales no parece que vaya a retomar. Pero igualmente existen muchas otras, ninguna al mismo nivel, pero sí grandes donde no tendría por qué no trabajar: AEW, IMPACT, ROH… Aunque él no tiene muy claro que vaya a alcanzar a tanto.

De hecho, en un video publicado tras su debut en New Japan, Real1 afirma que no está en televisión por celos.

«Soy dinamita, ¿ok? No necesito estar en la TV para que lo veas. Todos saben que la razón por la que no me ves en la TV es la envidia. Un montón de políticos ahogándose en un mar de envidia mientras yo floto como un barco, me muevo como un G. Que se j*dan».

Veremos qué sigue dentro de su aventura en NJPW. Todavía no se sabe cuando va a volver, o si próximamente luchará en Japón, pero mientras tanto vuelve al circuito indie; el próximo domingo estará luchando en un evento de la promoción Memphis Wrestling: