Enzo Amore: «Haría grandes cosas con Roman Reigns»

Si pensamos en Enzo Amore y Roman Reigns enseguida nos viene a la mente el incidente de 2017 cuando The Tribal Chief echó del vestidor a su entonces compañero en WWE. Unos meses atrás, el también en aquella época réferi Mike Chioda recordaba lo ocurrido: «[…]Enzo caminaba como si su mi*rda no apestara. Amo a Enzo, hombre, es un buen tipo, un chico de Jersey también. Él también tuvo algo de polémica, no podía vestirse en el vestuario, no podía vestirse aquí, y Roman Reigns se encargó de eso. Recuerdo que Enzo vino caminando durante un programa de televisión y le dije: ‘¿Qué diablos estás haciendo?¿Te estás vistiendo aquí, hermano?’. Y él dice: ‘Sí, ¿les importa?’. Y yo dije: ‘No, para nada, ¿qué pasa?’. Y él dijo: ‘¡Oh, j*der, tengo problemas!’. (Risas) Yo estaba como: ‘¿Qué más hay de nuevo?’. Le dije ‘¿De quién, de la oficina?’. Es como: ‘No, peor, Roman’. Estoy com:o ‘¡¿Qué?! Oh, c*rajo, ese es el último del que quieres calor’«.

► Enzo Amore y Roman Reigns

Al final, Amore fue despedido de la compañía mientras que Reigns alcanzó nuevas cotas como Superstar, sin saberse si solucionaron o no sus problemas. De todas maneras, camino a su debut en NJPW, Real1, nombre que utiliza ahora el que fuera Campeón de Peso Crucero, cree que tendría éxito trabajando con el Campeón Universal Indiscutible. Considera que juntos podrían lograr grandes ratings, como señala en una reciente aparición en Busted Open Radio.

«¿Qué vas a hacer, noquearme? ¿Qué vas a hacer, arrastrar mi nombre por el barro? ¿Ensuciar mi reputación? Soy como Eminem en 8-Mile; no hay nada que puedas decir sobre mí que no se haya dicho ya. No me importa. ¿No entiendes esa parte de mí?

«He superado por mucho a las personas que estaban en FCW, NXT. He dejado atrás a… ¿Me pusieron alguna vez en el micrófono en NXT con un talento importante? No, porque los dejaría destrozados. ¿Alguna vez me emparejaron con un talento importante en el micrófono? Podrían ponerme ahí afuera con Roman, con Brock, y conseguiría un rating de 3.0, 4.0, con una promo devastadora que soltaría sobre este hombre, para generar negocio. Y si quisiera hacerlo en New Japan, si me dieran la oportunidad, los llevaría a la maldita luna. ¡Bada f***** boom!».