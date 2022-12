En 2017, Roman Reigns echó a Enzo Amore del vestidor de WWE. En 2021, el ex réferi de la compañía Mike Chioda lo recordaba así: “Recuerdo que le había pasado a Enzo Amore. También recuerdo que John Cena hizo que Enzo se vistiera allí (en el pasillo) por un tiempo. Roman Reigns fue el responsable de eso. Roman Reigns es de la vieja escuela, al igual que tantas generaciones de lucha libre allí. Hizo que Enzo se vistiera en la parte de atrás debido a algunas de las cosas estúpidas que estaba haciendo. Quiero decir, cuando le faltas al respeto al negocio, a los chicos en el vestuario o cualquier otra cosa, lo vas a pagar, eso es seguro».

► El incidente de Roman Reigns y Enzo Amore

En un reciente episodio de su Monday Mailbag Show, el mismo Chioda volvió a recordar aquel incidente que tanto dio que hablar en su momento contando más detalles:

«Simplemente tienes que ser respetuoso de cierta manera. Enzo fue una gran parte de eso. Enzo caminaba como si su mi*rda no apestara. Amo a Enzo, hombre, es un buen tipo, un chico de Jersey también. Él también tuvo algo de polémica, no podía vestirse en el vestuario, no podía vestirse aquí, y Roman Reigns se encargó de eso.

«Recuerdo que Enzo vino caminando durante un programa de televisión y le dije: ‘¿Qué diablos estás haciendo?¿Te estás vistiendo aquí, hermano?’. Y él dice: ‘Sí, ¿les importa?’. Y yo dije: ‘No, para nada, ¿qué pasa?’. Y él dijo: ‘¡Oh, j*der, tengo calor!’. (Risas) Yo estaba como: ‘¿Qué más hay de nuevo?’. Le dije ‘¿De quién, de la oficina?’. Es como: ‘No, peor, Roman’. Estoy com:o ‘¡¿Qué?! Oh, c*rajo, ese es el último del que quieres calor’«.

¿Os acordáis de aquel incidente entre Roman Reigns y Enzo Amore?