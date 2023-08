Real1 (Enzo Amore) habla de su debut con NJPW

Real1 (Enzo Amore) es uno de los luchadores invitados al «All Star Junior Festival USA» que New Japan Pro Wrestling realizará el 19 de agosto en el 2300 Arena.

Por este motivo, el luchador antes conocido com Enzo Amore, fue entrevistado en Busted Open Radio con Bully Ray y Tommy Dreamer.

El ex luchador de WWE hizo las siguientes declaraciones:

– Sobre su inminente debut con NJPW:

Este sábado es mi debut para NJPW técnicamente hablando, debut en el ring, porque cuando salté esa barandilla (en ROH x NJPW G1 Supercard), nunca llegué al ring. Entonces, esta vez, voy a subir al ring con NJPW. Honestamente estoy agradecido por la oportunidad. Yo siendo amable es algo que no escuchas mucho; humildad y humildad cuando hago promociones y empiezo a hablar, pero tengo el mayor respeto por lo que hacen en NJPW y la forma en que se hace y el honor que tiene y cuánto tiempo lo han estado haciendo. Un estándar de éxito. Es un precedente que se ha sentado en el negocio a nivel internacional…

– Sobre continuar teniendo actividad con NJPW después del All Star Jr. Festival USA:

Si tengo la oportunidad de Rocky Romero de salir en el NJPW All Star Junior Festival y hacer lo que hago, les garantizo que terminaré en Japón en el Tokyo Dome frente a cien miles de personas y tomando todo lo que merezco que debería ser mío. Quieren hacerme pasar por el infierno, arrastrar mi nombre por el lodo. Cuando mencionas mi nombre y escribes un artículo y dices algo como, ‘Y fue despedido de la compañía debido a una acusación’ y jodidamente sexual, ¡maldito idiota! Fue un tweet, la policía nunca me llamó, nunca fui a la corte, nunca tuvo un maldito juicio. ¡Me despidieron por su culpa! Las mismas personas que me pusieron en la televisión, la gente.