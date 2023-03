Los años 90 no volverán, y la lucha libre “mainstream” que entonces se hacía en EE.UU. luce muy diferente a la actual. Aunque entonces WWF y WCW destilaran ciertos tics hoy caducos, sus productos se antojaban mucho más vanguardistas que los que hoy presentan WWE y AEW.

Seguramente el wrestling nunca recobre esa popularidad de entonces, tras el ascenso de las artes marciales mixtas y al mismo tiempo un puritanismo disfrazado de progresismo en la mentalidad yanqui. Pero el consumidor medio y sobre todo el conocedor tienen ante sí probablemente la mejor época de la historia para simplemente sentarse y disfrutar.

Ciñéndonos a la escena del país de las barras y estrellas, la oferta semanal se vio ampliada este mes vía Ring of Honor, que cada jueves ofrece su programa en Honor Club. Y también por obra y gracia de Tony Khan, parece que AEW tendrá tercer show televisivo, presumiblemente los sábados.

► ¿Una nueva era dorada?

Ahora quiero recoger una cuanto menos curiosa opinión de Eric Bischoff cual toma de temperatura al estado del wrestling.

Ante los micrófonos de su podcast ’83 Weeks‘, Bischoff, para sorpresa de nadie, quiso dar crédito a la promotora que consigue, según su parecer (y apoyado por ciertos hechos), poner en boga de nuevo a la lucha libre “made in USA”. Y no, no es AEW.