En el Royal Rumble de este año, Bray Wyatt y LA Knight se enfrentaron en una muy esperada Pitch Black Match, que básicamente fue una lucha en la oscuridad donde solo se iluminó el ring, y sin reglas adicionales. Bray Wyatt elevó la atmósfera espeluznante vistiendo tonos de neón, agregando una sensación aún más inusual al encuentro. No obstante, el combate no llenó las expectativas y terminó siendo ampliamente criticado. Eventualmente Wyatt salió victorioso tras aplicar una Sister Abigail a su rival, minutos después de que Uncle Howdy también hiciera su aparición en el combate.

► Brian Gewirtz explica por qué fracasó la rivalidad entre Bray Wyatt y LA Knight

Mientras hablaba en la reciente edición del podcast The Masked Man Show con Kaz, el ex escritor de WWE Brian Gewirtz habló sobre la rivalidad de Bray Wyatt y LA Knight y explicó por qué fracasó. En última instancia, todo se redujo al hecho de que la audiencia no sabía quiénes eran sus personajes en ese momento.

“LA Knight y Bray Wyatt, Mountain Dew on the Pole, o cualquier lucha en el que Bray sea un personaje nuevo en ese momento, LA Knight era solo Max Dupri hace como cinco segundos, no sabemos quiénes son estas personas”.

Tras el combate, Bray Wyatt no volvería a luchar en televisión, y solo un mes después se daría de baja debido a una enfermedad que incluso había puesto en riesgo su vida. Su padre, Mike Rotunda, también proporcionó información actualizada sobre la salud de Wyatt, mostrándose optimista sobre su regreso. LA Knight, en cambio, goza actualmente de gran popularidad y se ha convertido en la Superestrella con mayor cantidad de mercadería vendida.