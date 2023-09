Bajo la rueda de prensa de ayer en pos de promocionar AEW All Out, Tony Khan emplazó a analistas y seguidores hasta el domingo para comprobar si finalmente CM Punk formará parte del PPV, quien en teoría se encuentra suspendido por su incidente con Jack Perry durante All In London.

Y hoy, cierto anuncio puede habernos confirmado que, cuanto menos, Punk no estará mañana en Collision.

What will happen when the unpredictable @NBA Hall Of Famer #theWorm @dennisrodman returns to the @UnitedCenter, TOMORROW when Saturday Night #AEWCollision is LIVE from Chicago?!?



Don't miss Saturday Night Collision LIVE!

8pm ET/7pm CT on @tntdrama!



🎟 https://t.co/UN1cNj1kQq pic.twitter.com/kVYzCFX9ZI — All Elite Wrestling (@AEW) September 1, 2023

«¿Qué ocurrirá cuando el impredecible miembro del Salón de la Fama de la NBA, ‘The Worm’, Dennis Rodman, regrese al United Center, MAÑANA, cuando AEW Collision se haga EN DIRECTO en Chicago? […]»

Rodman, leyenda de los Chicago Bulls, ganó tres anillos con dicho equipo, que juega como local en el United Center. Ergo, es de esperar sea recibido con vítores, pero veremos si su presencia contenta al público presente, pues este ha pagado su boleto para ver a CM Punk.

Asimismo, estamos ante otro movimiento que evoca a WCW, la predecesora espiritual de AEW. Rodman propició algunos de los mejores datos de audiencia de la historia de la extinta promotora, haciendo dupla con Hulk Hogan en tres ocasiones, yendo en una de ellas (Bash at the Beach 1998) contra su gran rival en las canchas de baloncesto, Karl Malone.

► Dennis Rodman y Ricky Steamboat en la misma noche

A celebrarse tras los muros del citado United Center de Chicago (EEUU), el capítulo de Collision previo a All Out conjunta un cartel muy interesante. He aquí su estampa actualizada.

TOMORROW NIGHT, it's the final stop before #AEWAllOut as #AEWCollision goes LIVE from the @UnitedCenter in Chicago, IL!



Get your tickets NOW!

🎟️ https://t.co/UN1cNj1SFY pic.twitter.com/vbCboQuiiR — All Elite Wrestling (@AEW) September 1, 2023