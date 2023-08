► Cómo ver AEW All Out 2023

Repasando el historial de las ediciones celebradas hasta ahora, All Out es probablemente el mejor PPV anual de AEW. La entrega de 2021 quedará en el recuerdo de los seguidores por su magia, y la del pasado año, superando la polémica en torno al incidente CM Punk–The Elite, resultó divertidísima de principio a fin; una de las más heterogéneas producidas por AEW.

Y en 2023, otra vez la sombra de CM Punk se cierne sobre el producto, pero ahora ya como previa de la entrega de All Out que veremos dentro de cuatro días. Tras el histórico All In London, AEW quiere mantener su gran «momentum» también sobre suelo estadounidense, donde últimamente sus ventas de boletos no arrojan buenas cifras. Así, la presumible ausencia de Punk en All Out 2023 no supone buena noticia, si bien este evento parece dejará buenas cifras taquilleras.

Programar una gran función siete días después del mayor show de la historia sólo puede resultar beneficioso, considerando toda la inercia que aún arrastra All In London. Y aquí incluimos a CM Punk, cuya conflictividad veremos hasta cuándo conserva su parte positiva. AEW All Out 2023 podría marcar el final de la «Punk Era» en AEW.

► Horarios por país

(Zero Hour)

Ciudad de México (México) – 5:00 PM

Madrid (España) – 1:00 AM del lunes 4 de septiembre

Santiago (Chile) – 7:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 8:00 PM

Bogotá (Colombia) – 6:00 PM

Asunción (Paraguay) – 7:00 PM

Belmopán (Belice) – 5:00 PM

Caracas (Venezuela) – 7:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:00 PM

La Habana (Cuba) – 7:00 PM

La Paz (Bolivia) – 7:00 PM

Lima (Perú) – 6:00 PM

Managua (Nicaragua) – 5:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 8:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM

Quito (Ecuador) – 6:00 PM

San José (Costa Rica) – 5:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 5:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 7:00 PM

Santo Domingo (Republica Dominicana) – 7:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 5:00 PM

(Show principal)

Ciudad de México (México) – 6:00 PM

Madrid (España) – 2:00 AM del lunes 4 de septiembre

Santiago (Chile) – 8:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM

Bogotá (Colombia) – 7:00 PM

Asunción (Paraguay) – 8:00 PM

Belmopán (Belice) – 6:00 PM

Caracas (Venezuela) – 8:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM

La Habana (Cuba) – 8:00 PM

La Paz (Bolivia) – 8:00 PM

Lima (Perú) – 7:00 PM

Managua (Nicaragua) – 6:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM

Quito (Ecuador) – 7:00 PM

San José (Costa Rica) – 6:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 6:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 8:00 PM

Santo Domingo (Republica Dominicana) – 8:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM

► Cartel

► Cómo ver AEW All Out 2023

Zero Hour: YouTube, Bleacher Report, FITE

Show principal: FITE, Bleacher Report, DAZN