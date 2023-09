Seth Rollins y la visibilidad del Campeonato Mundial

Seth Rollins logró convertirse en el Campeón Mundial de Peso Completo en Night of Champions, y como él mismo había prometido, ha sido un campeón que ha defendido sus títulos con frecuencia, ganándose el respeto de los fanáticos por ello. Su última defensa fue en SummerSlam, cuando derrotó por segunda vez consecutiva a Finn Bálor, quien no pudo desquitarse de lo sucedido hace siete años cuando «El Visionario» lo dejó (involuntariamente) fuera de acción. Sin embargo, su campeonato no ha sido tan «visible» como el Campeonato Universal Indisputable WWE de Roman Reigns y eso hace que todavía luzca como un título secundario, cuya defensa no ha sido estelarizar un evento premium.

► Seth Rollins se compara con Roman Reigns

Durante el reciente WWE After The Bell, Seth Rollins se comparó con Roman Reigns. El Visionario luego afirmó que la diferencia más significativa entre los dos es la visibilidad del campeonato.

“Creo que lo único de lo que no se habla o pasa desapercibido un poco, y no me refiero a esto como un golpe al calendario de elección de Roman ni nada por el estilo, sino la visibilidad real del campeonatos. Y me refiero a ver físicamente el título en persona, en gráficos, en televisión cada semana. (…) Casi parece que Roman Reigns es el campeonato, a diferencia de Roman Reigns es el campeón. Mientras que Seth Rollins porta el Campeonato Mundial de Peso Completo. Estoy representando al Campeonato Mundial de Peso Completo.»

Seth Rollins también dejó en claro que no quiere ser campeón como Roman Reigns sino que quiere ser uno como CM Punk. Aún así, es posible que ambos puedan verse las caras en calidad de monarcas en Survivor Series, si WWE decide aplicar la fórmula de marca contra marca y ambos permanecen con los títulos hasta ese entonces.

Recordemos que Seth Rollins se enfrentó por última vez a Roman Reigns por el Campeonato Universal WWE durante el Royal Rumble del año pasado. El Visionario intentó aplicar juegos mentales con Reigns utilizando su personaje de The Shield, pero la lucha culminó en descalificación después de que Reigns estrangulara a su rival ignorando las advertencias del réferi.