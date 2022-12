Se cree posible la firma de Sasha Banks con AEW

Sasha Banks dijo basta tras su suspensión en mayo por parte de WWE. La cinco veces Campeona Raw lleva desde el verano de este año explorando nuevos caminos en el mundo del espectáculo, aunque todos esperan que eventualmente, regrese a los ring, pues ha sido vista entrenando y manteniéndose cercana al ámbito luchístico.

La pregunta que circula ahora mismo es si Banks podría volver en un producto ajeno a WWE. Porque ayer, Mike Johnson de PWInsider publicó esta sorprendente noticia.

Y ahora, es Fightful el medio que lleva más allá la rumorología, publicando que en el ámbito cercano a AEW se contempla la opción de que Sasha Banks firme con la empresa, y dichas fuentes dicen estar entusiasmadas por la posibilidad, ya que su figura serviría de impulso para la división femenil de la casa Élite.

Esto, expone Fightful, podría conectar con el anuncio de que Paige tendrá que buscarse una socia en pos de enfrentar a Britt Baker y Jamie Hayter en el episodio de Dynamite del próximo 11 de enero. Celebrado, por cierto, al amparo del KIA Forum de Los Angeles (California), ciudad de la meca del cine, donde Banks busca hacer carrera.

Se diría que tal vía luce un tanto remota. Fundamentalmente, porque Banks sigue teniendo contrato con WWE, o eso reportó Dave Meltzer días atrás. Por su parte, y sin que sirva de precedente como fuente fiable, Ric Flair dijo lo siguiente la semana pasada.

«Absolutamente [no puedo imaginar que Sasha Banks no regrese a la WWE]. Ella no iría allí [AEW]. Ella también ha estado en México luchando . Hablé con ella. He hablado con ella un par de veces. [¿Apuesta a que volverá a la WWE?] Sí, si le gusta lo que va a hacer, está buscando opciones externas. (…) Espero que vuelva al negocio»