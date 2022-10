Sasha Banks y Miyu Yamashita en Barcelona: los días locos de la lucha libre española

Carlos Romo, talento español que ha vivido unas últimas 48 horas que probablemente nunca olvidará, avisó el viernes del inicio de uno de los fines de semana más importantes de la historia de la lucha libre producida en el país de la piel de toro.

Triple W, promotora madrileña, también apareció dentro de mi artículo a modo de previa, pero el gran foco de estos días ha estado sobre Barcelona, que tras lo sucedido apunta ya a convertirse en la capital por derecho propio de la lucha «made in Spain», a través de LuchaLibre Barcelona, Revolution Championship Wrestling y Resist Pro Wrestling.

Las implicaciones de Samuray Del Sol, Miyu Yamashita y Millie McKenzie, como comentamos, otorgaron a este fin de semana el empaque necesario para ser considerado como tal por Carlos Romo y compañeros de industria. Sin embargo, el gran diferenciador fue ese «cameo» de Sasha Banks, también citado aquí en SUPERLUCHAS.

Al fin y al cabo, la mediaticidad de cualquier Superestrella actual de WWE está por encima de la cualquier talento bajo contrato con otra empresa del mundo. Y Banks no es una Superestrella de mitad de cartel. El destino ha querido que con más objetivos sobre ella que nunca por su particular asueto de WWE, donde parece busca nuevas vías laborales, Banks visitara Barcelona junto a Samuray Del Sol y decidiera honrar a LuchaLibre Barcelona con su presencia, compartiendo instantánea junto a Yamashita, quien quiso acudir al show El Amanecer Del Sol antes de su compromiso en Revolution Championship Wrestling del día siguiente.

Esta imagen y la que vimos de Banks sobre el ring de la escuela de LuchaLibre Barcelona han dado pie a numerosos titulares de medios especializados de todo el mundo, permitiendo que el nombre de esta promotora y por extensión la escena española estén teniendo una exposición internacional sin precedentes, por encima de cuando Will Ospreay y Zack Sabre Jr. compitieron en Triple W. Restarían por hacerse eco los medios generalistas que hablan puntualmente de wrestling, pero tal vez sea demasiado pedir.

Los astros se alinearon para que Banks, una estelarista de WrestleMania, «bendijera» con su candencia a LuchaLibre Barcelona y Cía, aunque no debe olvidarse el esfuerzo y sinergia de los talentos y promotores de España, estado castigado tras una pandemia con una inflación sin precedentes. Nombres como Carlos Romo, Noah Striker, Sara León, Javier Vives, María de la Rosa, Enriquecido, Jeffrey Pac, Carlos Gascó… Sin olvidar a quien ejerciera de adalid: A-Kid. De nuevo, la importancia de trabajar para la compañía luchística de mayor fama.

Seguidamente, comparto los resultados completos de El Amanecer del Sol de LuchaLibre Barcelona y de la World Cup 3 de Revolution Championship Wrestling.

[El Amanecer del Sol, 21 de octubre, Escuela de LuchaLibre Barcelona]

SAMURAY is in the HOUSE @LuchaLibreBCN @gloat pic.twitter.com/7ZOOeFSlgn

[World Cup 3 de Revolution Championship Wrestling, Casinet d’Hostafrancs]

Today at our friends @RCWSpain – Millie McKenzie pinned Miyu Yamashita clean w/ a hooked-arm saito suplex!

Can Millie go 2-0 against Yamashita on Sunday Nov 13 in London at #WrestleQueendom 5 to earn an EVE title match?

💻https://t.co/PbWNPtJbG2#TJPW #EVEwrestling

📸@pwc4life pic.twitter.com/rjW0rY18gR

— #WrestleQueendom Sun 13 Nov London (@ProWrestlingEVE) October 22, 2022