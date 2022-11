WWE todavía estaría negociando con Sasha Banks

Sasha Banks y Naomi se ausentaron de la programación de WWE en mayo pasado y las cosas a partir de allí no están del todo claras en cuanto a su estado con la compañía, solo el hecho de que continúan bajo contrato. A pesar de su ausencia, es evidente que los fanáticos han querido verlas de vuelta, y mucho se especuló con la presencia de The Boss en el evento premium Survivor Series WarGames, dado que se llevó a cabo en Boston, Massachusetts.

► Regreso de Sasha Banks y Naomi a WWE aún está en el limbo

Muchos fanáticos están sorprendidos de que Sasha Banks no haya regresado a la programación de WWE, especialmente con el hecho de que Triple H asumió el mando creativo, aunque sí es conocido de que ha existido la intención de traerla de vuelta. Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer señaló que Sasha Banks y WWE actualmente están negociando un acuerdo, y el asunto pasa por el tema económico; no obstante, es consciente que eso no garantiza nada en este punto.

“Sabes, están en conversaciones de contrato y lo último que escuché es que es una situación de dinero y eso fue hace mucho tiempo, así que no sé dónde se encuentra ahora”.

Desde que está ausente de las pantallas, Sasha Banks ha hecho apariciones en varios eventos fuera de la WWE y no parece tener apuro en regresar. De cualquier manera, sus movimientos seguirán siendo noticia en el espacio de la lucha libre profesional durante algún tiempo, hasta que exista algo de certeza.