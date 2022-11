Darren Till quedó impresionado con la demostración de poder de Alex Pereira al detener a Israel Adesanya para ganar el título de peso mediano en UFC 281 y cree que la destreza del nocaut de Pereira es comparable a la de otro gran artista histórico del KO.

Luego de la victoria de Pereira en UFC 281, Till habló con Michael Bisping sobre lo que vio en la pelea para coronar a un campeón en su división, y lo que a Pereira le puede faltar en velocidad, en opinión de Till, lo compensa con su habilidad para detener a los oponentes. en sus huellas.

A los ojos de Till, el poder de definición de Pereira le recuerda al difunto Anthony Johnson, quien falleció a la edad de 38 años el domingo 13 de noviembre.

“Creo que Pereira es un peso mediano grande, fuerte, masivo y lento. Es lento, sus golpes no son devastadoramente rápidos, pero Dios mío, ese hombre tiene poder. Creo que soy dos veces, tres veces más rápido que él, Adesanya también, pero él solo necesita aterrizar».

«Es como, descanse en paz, ni siquiera quiero decir su nombre porque es un [momento] muy triste, pero Anthony ‘Rumble’ Johnson, quiero dar mis condolencias, pero en realidad voy a dar el ejemplo de él porque es el mejor ejemplo de ello: Ese hombre sólo tenía que tocarte con un dedo meñique en la cabeza y quedarías noqueado. Creo que Pereira tiene ese tipo de cosas”.

Till buscará dar un paso más cerca de la oportunidad de pelear por el título cuando se enfrente al emergente Dricus Du Plessis en UFC 282 en diciembre.

Si bien llegar allí puede llevar algo de tiempo, a pesar de lo impresionante que ha sido la carrera de Pereira, Till cree que el nuevo campeón puede tener problemas con peleadores de alto nivel como su compañero de equipo Khamzat Chimaev y su antiguo oponente Robert Whittaker .

«Es joven en el deporte, pero vi a Khamzat llamarlo y pensé, ‘Khamzat definitivamente lo derribaría en 30 segundos’, sí, es una pelea, pero no es una pelea para la que Pereira esté listo».

“Y Whittaker no solo lucha, usa sus golpes en su lucha. Me hizo eso en el quinto round. Pasamos cuatro rounds de hacernos contraer el uno al otro, y luego, en el quinto round, usó golpes en un derribo para atraparme. En ese momento, no podía ser derribado. Creo que todavía tendría algunos problemas con Pereira porque Pereira es bastante fuerte”.