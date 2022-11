Iyo Sky reacciona luego de su lucha en Survivor Series

En el reciente evento premiumde WWE, Survivor Series WarGames, tuvo como combate inicial el WarGames femenil entre el Team Bianca (Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka, Mia Yim y Becky Lynch) y el Team Bayley (Bayley, Dakota Kai, Iyo Sky, Nikki Cross y Rhea Ripley), con victoria de las primeras luego de un brutal combate en el que prácticamente todas sus participantes se destacaron.

► Iyo Sky se encuentra bien tras Survivor Series WarGames

Tras la actuación de anoche, Iyo Sky sigue siendo la única Superestrella en formar parte de todas las ediciones de WarGames, desde su introducción en NXT, y en cada entrega siempre deslumbra a los fanáticos con alguna maniobra espectacular. En el reciente Survivor Series no fue la excepción, ya que luego de que escalara a lo alto de la estructura metálica se lanzó con un gran Moonsault que impactó en Bianca Belair y Mia Yim, aunque lamentablemente también resultó afectada y eventualmente terminaría derrotada gracias a la intervención de Becky Lynch.

Una vez que culminó este gran encuentro, «The Genius in the Sky» recurrió a su cuenta de Twitter para dar cuenta de que «estaba viva» después del brutal combate. En otra publicación, la ex Campeona NXT detalló las secuelas que sufrió en Survivor Series Wargames, aunque es optimista de que se recuperará pronto.

So………….I’m alive!!!!!!!!!!!! — IYO SKY (@Iyo_SkyWWE) November 27, 2022

«Asi que…. ¡¡¡Estoy viva!!!»