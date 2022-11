Brendan Loughnane logró su sueño de convertirse en campeón de la PFL. El veterano peleador ganó el título de peso pluma de la PFL y el premio de 1 millón después de derrotar a Bubba Jenkins (19-6) en un nocaut técnico en el cuarto asalto el viernes por la noche en Nueva York en el Campeonato de la PFL 2022 . Loughnane (26-4) imaginó este momento desde que firmó con la promoción en 2019.

“Es por eso que me emocioné tanto cuando terminé con él, pensé, ‘Wow, se acabó, el objetivo que tenía. He tenido esto en mi pared desde que me uní al PFL. Así de serio era sobre esta mierda. No vine aquí para jugar. Acabas de ver a un joven lograr su sueño”.

Loughnane confía en que la victoria lo consolida como uno de los mejores pesos pluma de la actualidad.

“Queda mucho en el tanque. Qué actuación, qué actuación. Va a necesitar a alguien muy jodidamente bueno para ganarme. … Mira lo que le acabo de hacer. Seamos honestos sobre algo aquí, soy uno de los mejores 145ers en el planeta tierra en cualquier organización«.

“Cualquiera que piense que puede entrar y luchar conmigo y sujetarme, buena suerte. Y si quieres atacar, buena suerte con eso también”.

Por supuesto, es difícil olvidar el momento en que Loughnane estuvo a punto de firmar con el UFC. Loughnane compitió en la Serie Contender de Dana White y lució bien, logrando una victoria sobre Bill Algeo en 2019.

Sin embargo, el presidente de UFC, Dana White, criticó a Loughnane por buscar un derribo en los últimos segundos de la pelea y mencionó que esa era la razón principal por la que Loughnane no obtuvo un contrato. Loughnane tiene poco que decir mirando hacia atrás en ese momento.