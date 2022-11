¿Luchará Sasha Banks en Survivor Series WarGames?

Los seguidores de Sasha Banks y el Universo WWE en general se preguntan si estas palabras de la gladiadora semanas atrás sugerían su regreso a la programación de McMahonlandia.

Realmente voy a aprovechar al máximo este noviembre para hacer realidad todos mis sueños en preparación para esta fecha que he estado esperando. Estoy muy emocionada y espero que me acompañen en este viaje. Sólo quiero que sepan que se avecina algo muy jodid*mente loco .

De momento, lo visto en las historias de WWE nos dicen que tales declaraciones aludirían a algún asunto extraluchístico de Banks. Pero ahora, surge nuevo runrún sobre la cinco veces Campeona Raw que la relaciona con Survivor Series WarGames y la ciudad donde creció y se inició como gladiadora.

Sabrán que el inminente «premium live event» de WWE tendrá lugar en Boston (Massachusetts), y la comunidad luchística de internet ya especula con la posibilidad de que Banks haga su retorno allí. Especialmente, tras publicarse el gráfico de la lucha femenil WarGames.

WWE aún no ha dado a conocer quién será la quinta y última integrante del equipo comandado por Bianca Belair. Así que como recurso visual, la empresa plasma una silueta con capucha… y pelo azul. Ya comprenderán entonces el motivo de tal revuelo con Banks.

Restan cinco días para Survivor Series WarGames, evento que discurrirá desde el TD Garden de Boston (Massachusetts), y este es su cartel provisional.

I am not for the faint of heart https://t.co/YpEtvTGNIX