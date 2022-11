Vince Russo critica a WWE por no promover Survivor Series

Con Survivor Series en menos de una semana, solo hay cuatro luchas confirmadas hasta el momento, dos de ellas bajo la modalidad de WarGames, aunque no se descarta que durante esta semana se programen más combates. Este es el cartel vigente para el evento premium.

WARGAMES VARONIL

The Bloodline vs. The Brawling Brutes, Drew McIntyre y Kevin Owens

WARGAMES FEMENIL

Damage CTRL, Nikki Cross y Rhea Ripley vs. Bianca Belair, Asuka, Alexa Bliss, Mia Yim y una luchadora más por determinar

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Ronda Rousey (c) vs. Shotzi

AJ Styles vs. Finn Bálor

► Vince Russo cree que hay falta de entusiasmo hacia Survivor Series 2022

Este año, WWE ha eliminado el concepto de marca contra marca para la edición de Survivor Series, que se centrará en sus luchas dentro de la imponente estructura, bajo la modalidad de WarGames, que hará su debut en el elenco principal. La estipulación, introducida por primera vez en NXT, tendrá una lucha varonil y una femenil, similar a lo que vimos en los últimos años en NXT. Sin embargo, poco se ha trabajado en relación a las luchas secundarias que se llevarán a cabo en el evento.

El ex escritor en jefe de WWE, Vince Russo, recientemente criticó a la compañía por no crear suficiente entusiasmo en torno al siguiente evento premium en vivo del año, Survivor Series. Durante un episodio reciente de Writing with Russo, Russo afirmó que a solo unos días de uno de sus principales eventos premium en vivo, WWE no ha podido generar entusiasmo por los combates.

«Quiero decir, honestamente, ¿estamos siendo críticos al decir eso? Para mí, eso es alguien que no está haciendo su trabajo. ¿Es crítico para mí decir eso? Faltan como 10 días, sea lo que sea y no lo hacemos… No entiendo el razonamiento detrás de eso, simplemente no lo entiendo».

Habrá que ver si WWE decide añadir más combates al evento, pero ciertamente cuatro luchas es una cantidad muy pobre para lo que la compañía nos ha tenido acostumbrados en sus eventos premium, por lo que habrá que estar atentos a las siguientes ediciones de Raw y SmackDown para conocer si se añadirán más luchas al cartel.