Sasha Banks: «Se viene algo jodidamente loco»

Sasha Banks ha dado mucho de que hablar últimamente, pues su viaje a México para entrenar incluso generó rumores a más no poder, pues coincidió con la visita de WWE a este país y se habló de que ella estaba el evento de la empresa, algo que fue falso.

Sin embargo, aunque no se ha dado indicios de que vaya a volver a WWE, la propia Sasha mandó un mensaje en redes, donde deja ver que «algo» se aproxima.

«A medida que pasa el tiempo, ha habido mucho crecimiento, ha habido muchas oportunidades hermosas y un viaje que me ha encantado, pero a medida que pasa el tiempo, llega la fecha que he estado esperando durante los últimos 6 meses. , y no puedo esperar», publicó en sus historias de Instagram.

Además, aseguró que va a cumplir sus sueños y que se avecina algo realmente «loco».

“Realmente voy a aprovechar al máximo este noviembre para hacer realidad todos mis sueños en preparación para esta fecha que he estado esperando. Estoy muy emocionado y espero que me acompañen en este viaje. Solo quiero que sepan que se avecina algo tan jodidamente loco».

Fighful hizo un recuento de los videos publicados y aquí se los dejamos:

Sasha Banks says a date is coming that she's been waiting for the last 6 months. From her IG pic.twitter.com/1HZU5Sdh55 — Fightful Wrestling (@Fightful) November 4, 2022

► La suspensión de Sasha de WWE

Desde mayo de 2022, Sasha Banks y Naomi se alejaron de WWE y fueron suspendidas. Desde entonces no se ha sabido nada sobre el futuro de ambas luchadoras.

No se sabe si en algún momento volverán a la empresa o ésta finalmente rescindirá su contrato. Pues aunque no se le ha visto en nada relacionado con WWE, si ha tenido relación con algunos de los luchadores de la empresa; además ha estado en diversos eventos no relacionados con la lucha libre como en la presentación de la serie Andor de Star Wars y la película Black Panther: Wakanda Forever.