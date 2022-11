Hubo algunos años en que los tradicionales choques 5 vs. 5 (ya tuvieran marcas de por medio o no) de Survivor Series quedaron relegados a un segundo plano por otros encuentros. Pero este 2022, dichas batallas de quintetos serán las grandes protagonistas por antonomasia, pues tendrán lugar bajo el formato WarGames de NXT, que se estrenará en el elenco principal de manera bastante oportuna.

Y aunque WWE ya reveló el cupo completo de competidores de los WarGames, resta por conocerse todavía qué facciones gozarán de esa ventaja que por un tiempo estimable les permitirá estar en superioridad numérica dentro de las jaulas.

Para ello, se realizará el lunes un combate en Raw y otro el viernes en SmackDown. El primero enfrentará a Asuka y Rhea Ripley, integrantes del 5 vs. 5 femenil, mientras el segundo será un Sheamus y Drew McIntyre vs. The Usos, partícipes del 5 vs. 5 varonil.

► Una semana para los juegos de guerra

Survivor Series WarGames, a celebrarse desde el TD Garden de Boston (Massachusetts), tendrá lugar el sábado que viene, 26 de noviembre. Seguidamente, su cartel provisional.