Sasha Banks anunció recientemente que ha terminado la filmación de su primera película. Entonces, se desconocía el nombre de la misma y atendiendo a su filmografía en IMDB únicamente vemos que en 2023 estará en un episodio de concurso televisivo ‘Barmageddon’; después de haber aparecido en 2022 en dos capítulos de ‘The Mandalorian’. No obstante, un video que acaba de salir a la luz de ella durante la filmación nos ofrece además más detalles en este sentido. Pero primero veamos la imagen de una de las escenas de la Superestrella de WWE.

Behind the scenes of Mercedes on set of her upcoming movie project! 🔪 🔥

(🎥 tomdenucci) pic.twitter.com/Dq0GiIitzW

— sᴄᴏᴛᴛ | fan (@MrSashaBanks) December 5, 2022