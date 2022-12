Dutch Mantell: «Gunther es un talento generacional»

Gunther ha sido una de las Superestrellas más destacadas de los últimos meses. Bajo el régimen de Vince McMahon el austriaco subió a SmackDown y fue mostrado como una fuerza a temer, logrando en poco tiempo el Campeonato Intercontinental. Con Triple H al mando, el dominio del «Ring General» se consolidó, con el acierto de reformar Imperium, quienes constituyen un valor agregado para el Campeón Intercontinental.

► Dutch Mantell se deshace en elogios hacia Gunther

Para muchos, Gunther es uno de los candidatos a la Superestrella del año debido a su consistencia con la calidad de los encuentros que disputan. El ex WWE, Dutch Mantell, cree en la narración de historias de la lucha libre profesional de la vieja escuela, es decir, tener un rudo bien definido y un técnico bien definido, y cree que el Campeón Intercontinental es clave en la dinámica entre rudos y técnicos durante un combate.

En el reciente episodio de SmackTalk, Mantell elogió la calidad de Gunther, a quien lo calificó como un «talento generacional», tras relacionarlo con una historia propia que tuvo con el miembro del Salón de la Fama WWE, Jerry Lawler.

«Tuve una rivalidad con Jerry Lawler en Memphis, pero dividimos a la multitud. Escuché vítores por él, escuché vítores por mí porque ambos éramos técnicos. Cuando llegamos a Nashville, yo era como un 80% técnico. Lawler salió así noche, le arrancaron la antena del auto. Me dijo más tarde: ‘Normalmente salgo a besar bebés, a hacer señas. Salí a Nash, estaba esquivando rocas, y me arrancaron la antena del auto’. Esa es la belleza de la lucha libre. A veces no puedes leerlos, a veces puedes. Con suerte, los lees de la manera correcta. Pero Gunther, soy un gran admirador suyo. Hablando de un talento generacional, creo que podría probablemente caigan en esa categoría”.