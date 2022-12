AEW ofreció uno de sus más completos episodios televisivos del año este miércoles, desde el H-E-B Center de Cedar Park (Texas). Y todo buen show necesita de un buen inicio, como así sucedió, pues el primer combate de la noche fue la Batalla Campal Dynamite Diamond Ring.

No destiló una calidad sobresaliente, pero el resultado contentó, diría, a todos los seguidores: Ricky Starks se hizo con la victoria al eliminar en última instancia a Ethan Page, obteniendo la oportunidad no sólo de conquistar el Campeonato Mundial AEW en Winter Is Coming, sino también el Diamond Ring que igualmente porta MJF.

Tras su triunfo, precisamente Friedman hizo acto de presencia, y este y Starks protagonizaron un grandioso duelo verbal, donde «The Devil Himself» no dudó en decirle al «Absolute» que era una versión de baratillo de The Rock.

Referencia que no vino sola. Y es que algunos ya veteranos del lugar como este autor apreciaron que la secuencia final de dicha batalla campal calcó a la última del Royal Rumble del año 2000. ¿Recuerdan quién ganó aquel encuentro en plena «Attitude Era» de la entonces WWF? The Rock.

.@starkmanjones has done it! Ricky Starks has won the #DynamiteDiamondBattleRoyale here on #AEWDynamite LIVE on TBS! But new #AEW World Champion @The_MJF has a few words to say. pic.twitter.com/ewGI7Mifmu

— All Elite Wrestling (@AEW) December 8, 2022