Estas palabras de Saraya el pasado mes, ya con la británica como «All Elite», desataron las especulaciones acerca de una posible marcha de Banks a AEW.

Como sabrán, la cinco veces Campeona Raw se encuentra en una suerte de asueto, donde, no obstante, parece que su primera implicación luchística tras casi siete meses inactiva se dará extramuros de WWE. Concretamente, nada más y nada menos que en Wrestle Kingdom 17.

Según se reporta, Banks dejaría de estar ligada contractualmente a WWE a partir de enero, y ¿casualmente? para el día 11 de dicho mes, AEW anunció que Saraya hará equipo con una luchadora aún por revelar en pos de medirse a Britt Baker y Jamie Hayter. Todo, cuando Fightful publicó días atrás que en el ámbito cercano a AEW se cree posible la firma de «The Boss».

