Curiosamente, Sasha Banks podría vivir un 2023 similar al 2018 de Chris Jericho, con una implicación rumorada en Wrestle Kingdom 17 y un estatus que aparentemente la presenta ya como una ex Superestrella de WWE.

Banks insinuó un choque contra KAIRI, y después de todo, quizás no fuese un mero «dream match» para los seguidores. Porque ayer, nos hicimos eco de la confirmación de parte de Dave Meltzer de que «The Boss» formará parte del magno evento de New Japan Pro-Wrestling.

Aunque aún desconocemos si Banks luchará o si simplemente aparecerá para retar a KAIRI (quien tiene defensa del recién estrenado Campeonato Femenil IWGP ante Tam Nakano). Todo, cuando tampoco descartamos que esto respondiera a un «crossover» puntual entre WWE y NJPW al estilo de la implicación de Shinsuke Nakamura en The New Year de NOAH para enfrentar a The Great Muta; si bien la alianza del «King of Sports» con AEW supondría un impedimento.

Y como más reciente novedad acerca del asunto, Dave Meltzer aclara que no hay a la vista un «crossover» WWE + NJPW.

This deal is not through WWE, so if the appearance isn't blocked legally by WWE, it means she will be a free agent by that date. WWE can still sign her but NJPW believes she is free and clear by 1/4. https://t.co/6TxDr40SKw