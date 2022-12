Kofi Kingston superó récord de Booker T y Edge

Sigue haciéndose necesaria la presencia de estrellas de WWE para que el show semanal de NXT mejore sus cifras de audiencia, si bien resulta improbable que el acuerdo televisivo con NBCUniversal corra peligro.

Y seguramente tengamos a dos de renombre durante varios meses de manera regular cada martes, porque ayer, durante NXT Deadline, The New Day conquistaron el Campeonato de Parejas NXT al batir a Pretty Deadly mediante su Midnight Hour, para jolgorio del respetable.

Una victoria no tan inesperada como se escribe, considerando el punto inicial de la nota… y que Shawn Michaels insinuara poco antes de Deadline que tendremos a The New Day para largo en la marca de desarrollo de WWE.

► Kofi Kingston, el rey de las duplas

Y como avanzó mi compañero de SUPERLUCHAS Ricardo Rendón, el 10 de diciembre será por siempre una fecha señalada en la carrera de Kofi Kingston. El veterano es ya el luchador de WWE con más reinados titulares por parejas en la historia de WWE, sumando un total de 15. Hito que lo sitúa por delante de dos históricos, Booker T y Edge, que cuentan con un total de 14.

Kingston ha ostentado el Campeonato de Parejas SmackDown en siete ocasiones, todas ellas como parte de The New Day. El equivalente de la marca roja ha pasado por sus manos la misma cantidad de veces; cuatro junto a Xavier Woods, una junto a Matt Sydal (entonces Evan Bourne) y otra junto a R-Truth. Mientras, su primer reinado, allá por 2008, fue del extinto Campeonato Mundial de Parejas, a medias con CM Punk.