Conténganse de echar campanas al vuelo, pues aunque Triple H luce más proclive a trabajar con otras empresas, realmente la implicación competitiva de Shinsuke Nakamura en el evento The New Year de Pro Wrestling NOAH para ir contra The Great Muta no será algo inaudito. Allá por 2018, estando Vince McMahon como «Chairman» de WWE, KENTA compitió en el show de los 20 años de carrera de Naomichi Marufuji.

Kevin Owens, eso sí, poco pudo contener su entusiasmo al respecto del combate del próximo 1 de enero.

Goosebumps at 0:37.



This is going to rule. https://t.co/pnAthbMYkr