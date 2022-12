Jay White quiere darle la bienvenida a Sasha Banks a NJPW

Aún no está confirmado que Sasha Banks vaya a ir a NJPW pero Jay White quiere que lo haga.

«Quiero decir, no hay nadie allí que supiera nada al respecto, lo que no quiere decir que probablemente tenga razón. Quiero decir, incluyendo algunos grandes conocedores. Lo único que obtuve al preguntar es que el ganador del Tokyo Dome, creo que su próxima defensa del título será en San José». Mientras se escriben estas líneas, este es el último informe hasta ahora sobre la posible participación de Sasha Banks enWrestle Kingdom 17 de NJPW. La misma todavía no se ha confirmado, pero veremos qué más información tenemos próximamente.

► Jay White quiere recibir a Sasha Banks en NJPW

Y por el momento nos hacemos eco del interés de Jay White en que «The Boss» trabaje con la compañía japonesa. Es importante apuntar que todo lo que se ha comentado hasta ahora sería para una aparición, de alguna manera, de la luchadora, no para que trabajara a tiempo completo en el país del sol naciente. Pero continuando con el actual Campeón Mundial de Peso Completo IWGP, recientemente estuvo hablando con nuestros compañeros de Fighful y le preguntaron por estos informes que está habiendo sobre Sasha Banks. Aunque no confirma nada.

“Le preguntamos sobre los rumores de Sasha Banks y NJPW, y dijo que no ha escuchado nada, pero que le encantaría trabajar con ella. Cuando le preguntamos si cree que sería una buena incorporación al Bullet Club, dijo que por eso quiere trabajar con ella».

No cabe duda de que sería impresionante que Jay White y Sasha Banks trabajaran juntos y que fueran aliados en el Bullet Club. E incluso que eso llevara a la luchadora a trabajar con AEW, lo cual también se ha estado comentando últimamente.