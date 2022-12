El Universo WWE acaba de enloquecer al conocerse el despido de Mandy Rose. La hasta anoche Campeona NXT -perdió el título en favor de Roxanne Pérez después de 413 días de reinado- vio su contrato rescindido como consecuencia de la publicación de contenido para adultos en un sitio web. Ella sabía que eso podía meterla en problemas y, entendemos, continuó subiendo contenido, hasta que finalmente la compañía luchística tomó la decisión de prescindir de sus servicios. Justamente en el mejor momento de su carrera como Superestrella.

Ahora tenemos más información con la que volvemos a la derrota de la guerrera en el reciente programa de la marca amarilla. Nuestro compañero Dave Meltzer da a conocer en redes sociales que el hecho de que perdiera el cinturón fue una decisión de última hora y no el plan original que había para el combate. De ello entendemos que también fue una decisión de última hora despedirla, o al menos despedirla hoy. Todavía no sabemos exactamente cómo fueron esas últimas horas en la empresa tanto para Mandy Rose como para Triple H y el resto de personas al mando.

There's a lot to the Mandy Rose firing today and the title change last night was a last minute decision based on the fact she was getting fired and not the original plan.

We'll talk about it a lot on tonight's show. Crazy show tonight.

