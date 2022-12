Primeras reacciones al despido de Mandy Rose

Los 413 días de reinado de Mandy Rose como Campeona NXT llegaron a su fin, y este servidor resaltaba cierta incredulidad en referencia al repentino cambio titular, no por Roxanne Perez quien estaba destinada a ser Campeona porque es esa clase de estrella, sino por el hecho de que no se guardaron para que este momento especial se diera en otro ambiente y con mayor construcción en su rivalidad.

«(…)surgen muchas interrogantes sobre el momento en que se dieron las cosas: ¿No debió ser en un evento especial como New Year’s Evil o Vengeance Day? ¿Tuvo algo que ver la filtración de las fotos de OnlyFans de Mandy Rose 24 horas antes? ¿Habrá pedido licencia para atender temas personales, considerando que en su momento dijo que quería tener hijos?, o bien, ¿Ya está lista para el elenco principal y aparecería en Royal Rumble junto a Gigi Dolin y Jacy Jayne?.»

De hecho, el reciente despido de la ahora ex Campeona NXT terminó de confirmar una de las conjeturas, la filtración de las fotos (con contenido para adultos) de su cuenta personal de OnlyFans que sucedió este lunes fue el detonante que encontró WWE para tomar esta decisión, argumentando un posible incumplimiento en sus políticas contractuales.

Las reacciones al despido de Mandy Rose no se hicieron esperar. Mientras unos lo consideran apropiado, otros creen que únicamente debió ser suspendida, multada y despojada del título (esto último sí ocurrió), pero en todo caso no deja de ser un tema que trae bastante polémica, a tal punto que muchos han mencionado la reciente suspensión de Matt Riddle por violar (aparentemente por segunda vez) la política de bienestar de la compañía y que «solo fue suspendido seis semanas». En todo caso, lo correcto es revisar qué es lo que determinan los respectivos contratos en la WWE para establecer un juicio de valor y determinar si la decisión de la compañía fue o no justa.

De cualquier manera, nadie puede discutir de que esta salida es bastante controvertida, e incluso sorpresiva. Bryan Alvarez, del Wrestling Observer, destacó de que el despido tomó desprevenida a la ex Campeona NXT.

Per Bryan Alvarez on Mandy Rose: “She was very much caught off guard by the firing.”

— Wrestling News (@WrestlingNewsCo) December 14, 2022