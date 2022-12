Después de que Matt Riddle fue brutalmente atacado por Solo Sikoa en el Monday Night Raw de esta semana. Justo después de haber perdido junto a Kevin Owens contra The Usos en un combate por el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE, se pudo conocer que tras ser sacado en camilla, el «Original Bro» iba a estar fuera de acción por seis semanas.

► Matt Riddle, suspendido seis semanas

Ahora han surgido nuevos reportes sobre la situación de Matt Riddle, ya que Cassidy Haynes de Bodyslam.net informa que el ex Campeón de los Estados Unidos falló una prueba de la política de bienestar de la WWE, y en realidad esa sería la causa de sus seis semanas de ausencia. Esto implicaría que una nueva violación —ya que sería la segunda— podría implicar que tenga que ir a rehabilitación, o bien WWE puede terminarle el contrato.

«Las fuentes me han dicho que la razón por la que Matt Riddle falló una prueba de drogas antes de SummerSlam, esta también fue la última prueba bajo el régimen de Vince McMahon. Con Vince ya no a cargo, se tomó una ‘nueva dirección creativa’ con respecto a Riddle, y su gran combate contra Rollins se pospuso hasta Clash at the Castle. Además, me dijeron que la compañía le informó a Riddle en ese momento que otra prueba de drogas fallida resultaría en una situación de ‘rehabilitación o despido’ similar a lo que sucedió con Jeff Hardy anteriormente.»

WWE tiene una política de bienestar para sus Superestrellas, y de vez en cuando han tenido que suspender a alguien, cuando no pasa una prueba. No se había conocido de estos casos últimamente, pero sería el primero en el régimen de Triple H. Con esta situación, es posible que Matt Riddle pueda estar de vuelta sin mayor problema para Royal Rumble 2023.