► Mandy Rose fue despedida de WWE

La relación de WWE con Mandy Rose llegó a su final; pues el contenido para adultos que ha estado realizando para sus fans, no le gustaron a la empresa.

Este martes, Mandy perdió el Campeonato de NXT ante Roxanne Pérez en un resultado sorpresivo. Sin embargo, las cosas parecían predestinadas al desastre; al grado que los aficionados terminaron el combate diciéndole «gracias Mandy» a la luchadora.

Sean Ross Sapp de Fightful informó que Mandy fue despedida de WWE tras la polémica creada por el contenido en la plataforma FanTime, donde había estado haciendo contenido para adultos, incluso hubo una filtración de éste en redes sociales.

A WWE no le habría gustado el tipo de material que la ahora excampeona de NXT, estaba manejando, pues está fuera de los parámetros de su contrato.

Fightful Select has learned that Mandy Rose has been released by WWE.

WWE officials felt they were put in a tough position based on the content she was posting on her FanTime page. They felt like it was outside of the parameters of her WWE deal. pic.twitter.com/RZSiQ53XPf

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) December 14, 2022