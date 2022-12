El reinado de Mandy Rose como Campeona NXT ha tocado a su fin después de 413 días desde el 26 de octubre de 2021 hasta el 13 de diciembre de 2022. Roxanne Pérez dio la sorpresa en el más reciente programa de la marca amarilla derrotándola para coronarse con tan solo 21 años con el que es su primer título individual en la WWE. Anteriormente, fue dos veces Campeona de Parejas NXT. Así como también Campeona Mundial ROH.

► El Universo NXT agradece a Mandy Rose

Qué va a suponer esto para Mandy Rose es una incógnita; estamos hablando también de que ha terminado también la mejor época de su carrera como luchadora. Lo lógico sería que tan pronto como la semana que viene se presentara en televisión para exigir una revancha titular inmediata argumentando que ha sido una de las mejores monarcas de la historia de la marca. Pero eso lo veremos próximamente.

Ahora continuamos con lo sucedido anoche justo después de que perdiera el campeonato ya que vivió un momento con los fanáticos que seguro que fue muy dulce para ella, lejos de lo amargo de haber sido derrotada. Porque el Universo NXT dio las gracias a Mandy Rose por todo lo que ha hecho desde que se unió al programa con sonoros «¡Gracias, Mandy!«.

Es interesante apuntar también que ella no dio muestras de que abandonará NXT. Realmente, no tenemos ninguna información en este sentido, pero un momento como este, habiéndose reconstruido, habiendo hablado de que Toxic Attraction tiene nivel para el elenco principal, podría llevarla a volver nuevamente a Raw y SmackDown. No obstante, ella no se despidió realmente anoche, así que parece que no lo hará, al menos de momento. Veremos qué sigue para Mandy Rose.