El veterano árbitro de artes marciales mixtas (MMA) y actual analista de Bellator MMA, «Big» John McCarthy, cree que Jared Gordon mereció la victoria en el UFC 282 el pasado fin de semana (10 de diciembre de 2022) en Las Vegas, Nevada.

El combate entre Gordon y Paddy Pimblett en el pago por evento (PPV) co-principal dejó a la comunidad de deportes de combate zumbando … pero no por una buena razón. Ganando por decisión unánime con un trío de tarjetas de puntuación de 29-28, Pimblett extendió polémicamente su actual racha a seis consecutivas (cuatro en UFC).

«De ninguna jodida manera Paddy Pimblett ganó esa pelea«, dijo John McCarthy en su podcast Weighing In. «Mi hijo era uno de los jueces, me preguntó y le dije: ‘Te has equivocado’. Pensé que Jared Gordon ganó 29-28′. Primer asalto, Jared Gordon golpeó a Paddy Pimblett con un gancho de izquierda como si fuera un imán. Le golpeó una y otra vez y le aturdió. Podías verlo», continuó.

«Ahora, Paddy tenía sus cosas, pero esto puede pasar cuando eres un juez sentado allí. Consigues que el público responda cada vez que Paddy hace algo. Porque a decir verdad, Paddy no golpeó tantas veces como Jared Gordon. No golpeó tanto como Jared Gordon y los golpes que asestó no fueron tan buenos. Pero cuando tienes la reacción de la multitud y eso es lo que estás escuchando, hay veces en que no estás viendo ese ángulo, pero estás escuchando la reacción de la multitud y es una influencia. Y creo que se dejaron influir por lo que le gustaba al público».

Inmediatamente después de la victoria, Pimblett expresó que no veía ningún problema en la decisión. Sin embargo, los tres jueces dieron la victoria a Pimblett en el segundo asalto, al igual que a «Big John».

«Jared Gordon ganó el primer asalto, ganó el tercero, le doy a Paddy Pimblett el segundo asalto«, dijo McCarthy. «Pero si vuelves atrás y ves esa pelea, ese primer asalto, mucha gente dijo que estuvo muy reñido, no tanto. No es que un tipo arrollara al otro, pero está bastante claro que Jared Gordon debería haber ganado ese asalto«.