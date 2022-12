3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 13 de diciembre 2022

WWE NXT 13 DE DICIEMBRE 2022.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, el primero luego de NXT Deadline. En el encuentro estelar, Roxanne Perez derrotó a Mandy Rose y se coronó como la nueva Campeona NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 13 DE DICIEMBRE 2022

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 3- Ivy Nile y Tatum Paxley vs. Toxic Attraction

Apenas lucharon dos minutos y se armó el caos y la descalificación. Al menos por el lado bueno, hay interés en la división femenil de parejas.

► 2- Odyssey Jones vs. Von Wagner

Una lucha que no duró ni tres minutos y en el que no le hizo ningún favor a Von Wagner, de quien se rumoraba un posible ascenso al elenco principal, pero que en el ring no convence: por cada buena lucha que da, tiene tres malas.

► 1- ¿Cambio repentino de planes para Mandy Rose?

Roxanne Perez no esperó mucho tiempo para canjear su oportunidad titular contra Mandy Rose, y parecía cantado el hecho de que la Campeona NXT perdería —ahora sí— su título tras 413 días de reinado. Sin embargo, surgen muchas interrogantes sobre el momento en que se dieron las cosas: ¿No debió ser en un evento especial como New Year’s Evil o Vengeance Day? ¿Tuvo algo que ver la filtración de las fotos de OnlyFans de Mandy Rose 24 horas antes? ¿Habrá pedido licencia para atender temas personales, considerando que en su momento dijo que quería tener hijos?, o bien, ¿Ya está lista para el elenco principal y aparecería en Royal Rumble junto a Gigi Dolin y Jacy Jayne?.

Sin duda, el «timing» deja abierta la posibilidad a especulaciones; en todo caso, y sin desmerecer a la nueva Campeona, esperemos que la decisión detrás de este cambio repentino para Mandy Rose sea por una buena causa.

LO MEJOR

► 3- The New Day revitalizará la división de parejas

The New Day hizo su aparición en el programa como los Campeones de Parejas NXT y continuó su rivalidad con Pretty Deadly, quienes probablemente recuperen los títulos muy pronto. No obstante, la aparición de Josh Briggs y Brooks Jensen en la escena también les ayudará. Sabemos el talento que tiene The New Day en el ring, pero la calidad de los segmentos que pueden aportar a la división de parejas de NXT también será algo invaluable y del que los equipos pueden aprender.

► 2- Wes Lee vs. Stacks

Este fue un muy buen encuentro para empezar el programa. Stacks obtuvo una cantidad sorprendente de ofensiva, pero encaja con el personaje «Underdog» de Lee, así que no hay nada malo en eso.

► 1- Roxanne Perez, nueva Campeona NXT

Con solo 21 años y apenas con meses en la WWE, Roxanne Perez logró el Campeonato Femenil NXT mucho antes que otras Superestrellas talentosas, comparándose su logro al de Paige hace unos años. Previo a su lucha contra Mandy Rose, la pregunta no era «si» iba a ser Campeona, sino «cuándo», porque así de talentosa es ella. Sin duda, ya no podemos hablar del futuro, sino del presente, y este logro es más que merecido, aunque lo más duro le estará por llegar.