Sasha Banks ganaría más que Chris Jericho en NJPW

Cada día está más cerca el debut de Sasha Banks en NJPW. Así como también la posibilidad de que la luchadora no vuelva a WWE, al menos durante un tiempo. Aunque tengamos en cuenta que Karl Anderson estará luchando en Wrestle Kingdom 17 -mismo evento donde aparecería por primera vez «The Boss» en la compañía japonesa- así que quizá tanto esta como la organización McMahon encuentren la manera de colaborar. En espera de información en ese sentido, Dave Meltzer informa en Wrestling Observer Radio de que Banks ganará más que Chris Jericho en New Japan.

► Sasha Banks, próximamente en NJPW

“Voices of Wrestling dijo que era un trato por aparición al precio más alto que Bushiroad haya pagado a nadie, y dijeron que era más que Chris Jericho. Lo cual me suena… no lo sé.

«Chris Jericho ganó $100,000 por aparición cuando trabajaba para New Japan, y, hombre, $100,000 por aparición, ella tendría que… con Chris Jericho en realidad estaba mal pagado debido a la cantidad de ingresos que generó entre New Japan World y la venta de boletos en espectáculos diferentes y cosas así. Pero no la veo alcanzando esos ingresos, aunque supongo que lo averiguaremos.

«El Tokyo Dome puede ser una cosa, pero para otros espectáculos, y muchos de ellos en los Estados Unidos, no veo dónde va a generar $100,000 de ingresos adicionales.

«Por aparición, obviamente mucho más de lo que habría ganado en la WWE, pero en total, no la contratarán en suficientes eventos para que a la larga haga lo que haría en la WWE. Son solo unos pocos shows, tiene mucho tiempo para hacer otros proyectos, tal vez trabajar para AEW”.

¿Tenéis ganas de ver qué hace Sasha Banks en NJPW?