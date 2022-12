Karl Anderson luchará en NJPW Wrestle Kingdom 17

Karl Anderson está trabajando tanto en WWE como en NJPW en estos momentos y eso hubiera sido una locura no hace mucho tiempo. Que sepamos, ello no significa que ambas compañías hayan valorando la posibilidad de realizar un evento juntas o intercambiar talento. Pero sí parecen estar más cerca que nunca. Y ahora tenemos novedades sobre el futuro de Karl Anderson en New Japan Pro-Wrestling. Nuestros compañeros de PWInsider informan de que estará luchando en Wrestle Kingdom 17 el 4 de enero, unas semanas antes de Royal Rumble 2023, que será el 28 de enero.

► Novedades sobre Karl Anderson en NJPW

«Si bien Karl Anderson está programado para regresar a New Japan Pro-Wrestling este miércoles 14 de diciembre para defender el Campeonato NEVER Openweight contra Hikuleo, esa no pretende ser su última aparición para la promoción.

«PWInsider.com ha sabido de múltiples fuentes que WWE y New Japan han llegado a un acuerdo para que Anderson luche en el evento Wrestle Kingdom del 4 de enero de 2023 en el Tokyo Dome, convirtiéndolo en el primer talento de WWE contratado para trabajar. El mayor evento del año de NJPW.

«Se le dice a PWInsider.com que Anderson había figurado durante mucho tiempo en los planes de NJPW para el evento incluso antes de que The Good Brothers regresaran a la WWE y que las dos partes pudieron llegar a un acuerdo para mantener los planes creativos de NJPW en su lugar. Se nos dice que Anderson tendrá un ‘papel fuerte’ en el show de Dome en una lucha individual«.